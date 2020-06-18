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Ekonomi

Bakan Dönmez: 2000 yılından bu yana aylık bazda en yüksek değerler olarak kayda geçti

Bakan Dönmez, '2020 Nisan ayında yerli oran yüzde 79,6, yenilenebilir oran yüzde 66 olarak gerçekleşti. Bu değerler 2000 yılından bu yana aylık bazda en yüksek değerler olarak kayda geçti.' dedi.

İHA18 Haziran 2020 Perşembe 15:47 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 15:52
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Bakan Dönmez: "Bakanlık olarak Enerji Verimliliği destek ödemelerimizi beş kat artırarak 300 bin TL’den 1,5 milyon TL’ye çıkardık. Mayıs sonu itibariyle Verimlilik Artırıcı Projeler ve gönüllü anlaşmalar kapsamında yapılan destek ödemeleri 27,7 milyon TL oldu. Uygulaması devam eden projelerle birlikte toplam yatırım 210 milyon TL, destek ödemesi 52,5 milyon TL’ye ulaştı."

Bakan Dönmez: "2020 Nisan ayında yerli oran yüzde 79,6, yenilenebilir oran yüzde 66 olarak gerçekleşti. Bu değerler 2000 yılından bu yana aylık bazda en yüksek değerler olarak kayda geçti."

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