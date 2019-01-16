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Bakan Dönmez: Cumhuriyet tarihinin kömür üretim rekorunu kırdık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2018 yılında 101,5 milyon ton yerli kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını açıkladı.

  • DHA
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Bakan Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Söz verdik, başardık. 2018’de 101,5 milyon ton yerli kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Milletimizin enerjisi, ülkemizin gücüyle, 'Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye' yolunda, cari açığın kapanmasına önemli bir katkı sağladık. Milletimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

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