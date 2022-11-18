Karadeniz gazında sona doğru! Bakan Dönmez yeni gelişmeyi açıkladı

Bakan Dönmez katıldı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.Bakan Dönmez'in konuşmalarından satır başları: Karadeniz gazında karada ve denizde boru serim işlemi bitti
280 tonluk bir kilit ekipman Türkiye'ye geldi
Karadeniz gazı 2023 yılı Mart ayında sisteme verilecekKaradeniz gazı ilk etapta mutfak ve banyo kullanımını karşılayacak
4 yıl sonra ise konutlardaki gazın tamamını karşılayacak
Doğalgazda sübvansiyon oranı yüzde 75. Doğalgazın üretilmesiyle vatandaşımıza gereken yardımları yapmak için elimizden geleni yapacağız. Buz gazla hem milletimiz hem de devletimiz kazanacak
Avrupa'da ciddi bir endişe var
Türkiye bu kışı sorun yaşamadan atlatacak
Küresel doğalgaz fiyatlarında bir miktar gevşeme var
Şu an çok öngörülen bir fiyat tahmini mümkün değil
(Doğalgaz zammı) Aralık'ta bir fiyat değişikliği olmayacak85 milyon vatandaşımızın gazıdır, ortak bir değerimizdir
(Sinop'a nükleer santral) Ruslarla karşılıklı mutabakata varılırsa hayata geçirilir