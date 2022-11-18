Karadeniz gazında sona doğru! Bakan Dönmez yeni gelişmeyi açıkladı

Bakan Dönmez katıldı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Karadeniz gazında karada ve denizde boru serim işlemi bitti

280 tonluk bir kilit ekipman Türkiye'ye geldi

Karadeniz gazı 2023 yılı Mart ayında sisteme verilecek

Karadeniz gazı ilk etapta mutfak ve banyo kullanımını karşılayacak

4 yıl sonra ise konutlardaki gazın tamamını karşılayacak

Doğalgazda sübvansiyon oranı yüzde 75. Doğalgazın üretilmesiyle vatandaşımıza gereken yardımları yapmak için elimizden geleni yapacağız. Buz gazla hem milletimiz hem de devletimiz kazanacak

Avrupa'da ciddi bir endişe var

Türkiye bu kışı sorun yaşamadan atlatacak

Küresel doğalgaz fiyatlarında bir miktar gevşeme var

Şu an çok öngörülen bir fiyat tahmini mümkün değil

(Doğalgaz zammı) Aralık'ta bir fiyat değişikliği olmayacak

85 milyon vatandaşımızın gazıdır, ortak bir değerimizdir

(Sinop'a nükleer santral) Ruslarla karşılıklı mutabakata varılırsa hayata geçirilir