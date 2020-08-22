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  • Bakan Dönmez'den anlamlı paylaşım: Kazdığımız her kuyunun derinliklerinde milletimizin duası yatar
Ekonomi

Bakan Dönmez'den anlamlı paylaşım: Kazdığımız her kuyunun derinliklerinde milletimizin duası yatar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Kazdığımız her kuyunun derinliklerinde milletimizin duası, mühendislerimizin azmi ve hizmet aşkımız yatar' dedi.

IHA22 Ağustos 2020 Cumartesi 14:55 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 14:55
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Fatih ve Yavuz Sondaj Gemilerinin bugüne kadar açtığı kuyuları kronolojik olarak anlatıldığı bir görsel yayımladı. Bakan Dönmez paylaşımında, "Her başarının ardında, her umut yolculuğunun ilk adımında ve güneşin her doğuşunda büyük bir ’inanç’ var. Kazdığımız her kuyunun derinliklerinde milletimizin duası, mühendislerimizin azmi ve hizmet aşkımız yatar. 9 kuyu, dile kolay" ifadelerine yer verdi.

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