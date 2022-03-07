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Ekonomi

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama: Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz ve Akdeniz'de doğalgaz araması yapan filoya dördüncü bir sondaj gemisinin daha dahil edileceğini açıkladı. Ayrıca Bakan Dönmez, geminin Türkiye'ye doğru yola çıktığını bildirdi.

7 Mart 2022 Pazartesi 22:30 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 22:34
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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sondaj çalışmaları için dördüncü bir geminin filoya katılması için yola çıktığını bildirdi.

Bakan Dönmez, sosyal medya medya hesabından yaptığı paylaşımda, "4 bir tarafı denizlerle çevrili ülkemize, 4 başı mamur bir sondaj filosu kazandırmak için işimize 4 elle sarıldık. Şimdi 4 gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan 4'üncü sondaj gemimizi bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.



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