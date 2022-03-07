Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama: Türkiye'ye doğru yola çıktı!

7 Mart 2022 Pazartesi 22:30 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 22:34

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sondaj çalışmaları için dördüncü bir geminin filoya katılması için yola çıktığını bildirdi.

Bakan Dönmez, sosyal medya medya hesabından yaptığı paylaşımda, "4 bir tarafı denizlerle çevrili ülkemize, 4 başı mamur bir sondaj filosu kazandırmak için işimize 4 elle sarıldık. Şimdi 4 gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan 4'üncü sondaj gemimizi bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.



