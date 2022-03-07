Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama: Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sondaj çalışmaları için dördüncü bir geminin filoya katılması için yola çıktığını bildirdi.
Bakan Dönmez, sosyal medya medya hesabından yaptığı paylaşımda, "4 bir tarafı denizlerle çevrili ülkemize, 4 başı mamur bir sondaj filosu kazandırmak için işimize 4 elle sarıldık. Şimdi 4 gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan 4'üncü sondaj gemimizi bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
4⃣bir tarafı denizlerle çevrili ülkemize 4⃣ başı mamur bir sondaj filosu kazandırmak için işimize 4⃣ elle sarıldık.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) March 7, 2022
Şimdi 4⃣ gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan 4⃣. sondaj gemimizi bekliyoruz. ��
Hayırlı, uğurlu olsun. ���� pic.twitter.com/sGSquQ6cPF