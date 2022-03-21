Bakan Dönmez'den heyecanlandıran ''Karadeniz gazı'' paylaşımı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz gazına ilişkin resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz gazında geri sayım sürüyor. Bugün Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'nde son duruma ilişkin bilgi alıp, sahada incelemede bulunduk. Tüm gayretimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmak. Durmadan, yılmadan adım adım hedefe" ifadelerini kullandı.
"Karadeniz gazında geri sayım sürüyor" diyen Bakan Dönmez, paylaşımında "Bugün, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'nde son duruma ilişkin bilgi alıp, sahada incelemede bulunduk." ifadelerine yer verdi.