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  • Bakan Dönmez'den heyecanlandıran ''Karadeniz gazı'' paylaşımı!
Ekonomi

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran ''Karadeniz gazı'' paylaşımı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz için geri sayımın sürdüğünün altını çizerek, “Tüm gayretimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmak” dedi.

IHA21 Mart 2022 Pazartesi 22:20 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 22:30
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz gazına ilişkin resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz gazında geri sayım sürüyor. Bugün Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'nde son duruma ilişkin bilgi alıp, sahada incelemede bulunduk. Tüm gayretimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmak. Durmadan, yılmadan adım adım hedefe" ifadelerini kullandı.

"Karadeniz gazında geri sayım sürüyor" diyen Bakan Dönmez, paylaşımında "Bugün, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'nde son duruma ilişkin bilgi alıp, sahada incelemede bulunduk." ifadelerine yer verdi.

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