İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2021 Cuma / 10 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6378
  • EURO
    10,1688
  • ALTIN
    487.109
  • BIST100
    1419.43
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Elvan duyurdu: 341 yeni eser milletimizin hizmetine sunulacak
Ekonomi

Bakan Elvan duyurdu: 341 yeni eser milletimizin hizmetine sunulacak

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 'Mersin Akdeniz'in parlayan bir yıldızı. Son 19 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehrimize, yüzlerce eser kazandırdık. Yaptığımız yatırımlarla şehrimizin çehresini değiştirdik. Bugün de 3 milyar liranın üzerinde bir yatırımla, açılışlarla 341 yeni eser milletimizin hizmetine sunulacak.' dedi.

AA17 Eylül 2021 Cuma 18:22 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 18:22
ABONE OL

Elvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ve 341 projenin içerisinde bulunduğu Toplu Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, vatandaşlara, sevgileri, coşkuları ve destekleri için teşekkür etti.

Mersin'in bugün yine çok güzel ve Akdeniz gibi coşkulu olduğunu dile getiren Elvan, şöyle devam etti:

"Bugün Cumhurbaşkanımızı bağrınıza basıyorsunuz. Torosların mert insanı, dünyadaki haksızlıklara karşı dimdik duran liderinin yanında. Allah hepinizden razı olsun, coşkunuz, sevginiz, desteğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Mersin Akdeniz'in parlayan bir yıldızı. Son 19 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehrimize, yüzlerce eser kazandırdık. Yaptığımız yatırımlarla şehrimizin çehresini değiştirdik. Bugün de 3 milyar liranın üzerinde bir yatırımla, açılışlarla 341 yeni eser milletimizin hizmetine sunulacak."

Elvan, Mersin ile birlik ve beraberliğin simgesi hemşehrileriyle gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.