Bakan Elvan duyurdu: 341 yeni eser milletimizin hizmetine sunulacak

AA 17 Eylül 2021 Cuma 18:22 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 18:22

Elvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ve 341 projenin içerisinde bulunduğu Toplu Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, vatandaşlara, sevgileri, coşkuları ve destekleri için teşekkür etti.

Mersin'in bugün yine çok güzel ve Akdeniz gibi coşkulu olduğunu dile getiren Elvan, şöyle devam etti:

"Bugün Cumhurbaşkanımızı bağrınıza basıyorsunuz. Torosların mert insanı, dünyadaki haksızlıklara karşı dimdik duran liderinin yanında. Allah hepinizden razı olsun, coşkunuz, sevginiz, desteğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Mersin Akdeniz'in parlayan bir yıldızı. Son 19 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehrimize, yüzlerce eser kazandırdık. Yaptığımız yatırımlarla şehrimizin çehresini değiştirdik. Bugün de 3 milyar liranın üzerinde bir yatırımla, açılışlarla 341 yeni eser milletimizin hizmetine sunulacak."

Elvan, Mersin ile birlik ve beraberliğin simgesi hemşehrileriyle gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.