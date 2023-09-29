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Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili konuştu. Bakan Işıkhan, 'Yıl sonunda asgari ücrette enflasyon yükünü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz var.' dedi.

29 Eylül 2023 Cuma 15:31 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili açıklama yaptı.

Enflasyonun getirdiği yükü azaltmayı hedeflediklerini belirten Bakan Işıkhan, "Yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz var. İçinde bulunduğumuz koşulların özellikle sabit gelirli çalışanlar açısından ne denli zorlu olduğunu dikkate almamız gerekiyor." dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında bir araya gelecek.

Asgari ücret halen 11 bin 402 TL olarak uygulanıyor.

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