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Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada asgari ücret ile ilgili 'Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

22 Aralık 2023 Cuma 01:36 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan TBMM Genel Kurulu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2024 Yılı Bütçe Görüşmeleri'nde konuştu.

Bakan Işıkhan, asgari ücret ile ilgili "Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz." dedi.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

11 ilimizi bir gecede yerle bir eden asrın afetinde yıkım yaşadık, binlerce insanımızı kaybettik. Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeşlerimizi kurtarmak için binaları incelikle kazıyan madenci kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Ellerindeki kömür karası ile geleceğimizi aydınlatan emekçilerimizden Allah razı olsun.

Deprem iş dünyasında da olumsuz etkilere yol açmıştır. Aldığımız tedbirlerle yaraları hızla sararak çalışmalara başladık.Kısa çalışma ödeneği ile vatandaşlarımıza toplamda 1 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. Deprem bölgesinde toplum yararına programlar gerçekleştirildi. Deprem bölgesi için mücbir sebep halinin uzatılması ile vatandaşlarımızın bazı yükümlülüklerini erteledik.

12. Kalkınma Planı ile bazı alanlara odaklanmış bulunmaktayız. Savunma sanayi, yapay zeka, uzay teknolojileri gibi alanlarda nitelikli elemanlar yetiştireceğiz.

Çalışma hayatındaki sosyal diyaloğun işlemesinde önemli rolü olan sendikaları destekliyor, sendikalaşmanın artırılmasına önem veriyoruz. Başta sendika üyelik işlemleri için e-devlet uygulaması ile, sendikalılaşma işlemlerini hızlandırdık. AK Parti hükümetleri olarak 21 yıldır milletimiz için hep en iyiyi hedefledik.

ASGARİ ÜCRET

2022 yılında asgari ücreti reel olarak 3 katına çıkardık. Asgari ücret tespit komisyonumuz 11 Aralık'ta çalışmaya başladı. Çıkacak sonucun herkesin mutabık kaldığı bir ücret olmasını temenni ediyoruz. Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma politikamızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5 BİN TL

Çalışan emeklilerimiz için 5 bin lira verilmesine ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeleri iki gün içinde yapacak şekilde çalışmalarımızı tamamladık.

Yeni yılda emekli aylıklarının iyileştirilmesi yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

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