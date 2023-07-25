İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2023 Salı / 8 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9276
  • EURO
    29,7099
  • ALTIN
    1694.19
  • BIST100
    6643.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Işıkhan'dan kısa çalışma ödeneği açıklaması: 1 milyar liralık ödeme yapılacak
Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan kısa çalışma ödeneği açıklaması: 1 milyar liralık ödeme yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği başvurularının, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) e-Şube aracılığıyla yapılabileceğini, 3 ay daha uzatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasından, yaklaşık 115 bin kişinin daha faydalanacağını ve y aklaşık 1 milyar liralık ödeme yapılacağını bildirdi.

AA25 Temmuz 2023 Salı 16:00 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan'dan kısa çalışma ödeneği açıklaması: 1 milyar liralık ödeme yapılacak
ABONE OL

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda Türkiye İş Kurumu hizmetlerini dijital ortama taşımaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği başvuru işlemlerini İŞKUR e-Şube üzerinden de gerçekleştirebilecekler." ifadelerini kullandı.

İŞKUR'un sosyal medya hesabından paylaşılan videoda da başvurunun nasıl yapılacağı anlatıldı.

Işıkhan, kısa çalışma ödeneğine ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 3 ay daha uzatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasından, 3 aylık sürede 110 bin kişiye yaklaşık 935 milyon lira kısa çalışma ödemesi gerçekleştirildi. Uzatılan 3 aylık süreçte ise yaklaşık 115 bin kişinin kısa çalışma ödeneğinden faydalanması beklenmektedir. Yaklaşık 1 milyar liralık ödeme yapılacağını öngörüyoruz. Tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.