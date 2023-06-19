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Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrası açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Ramazan Ağar, 'Görüşmenin bu hafta sonuçlanması bekleniyor. Herhangi bir rakam masaya gelmedi.' dedi. Öte yandan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü. Bakan Işıkhan asgari ücretin açıklanacağı günün belirlenmediğini bildirdi.

AA19 Haziran 2023 Pazartesi 07:38 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete ara zammı belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığındaki toplantıya, işçileri temsilen TÜRK-İŞ, işverenleri temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetleri katıldı.

Toplantının ardından, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmelerine devam edeceğini belirten Ağar, hafta içerisinde sonuca ulaşmak için tekrar bir araya geleceklerini bildirdi.

Asgari ücretteki artışın alım gücü ve günün şartları dikkate alınarak yapılmasını istediklerini dile getiren Ağar, şöyle konuştu:

"Hükümet ve işveren tarafından henüz bir rakam masaya gelmedi. İşçiler olarak biz de rakam söylemedik. Kafamızda rakamlar var. Görüşmelerin sonucunda mutabakat sağlanacağını düşünüyoruz ama istediğimiz rakam olmaz ise muhalefet şerhini koyarız."

- MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 8 BİN 506 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN ÜÇLÜ ZİRVE

Çalışma Bakanı Işıkhan, Türk-İş ve TİSK Başkanıyla görüşüyor.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. Asgari ücreti belirlenmesi adına gün içerisinde yapılan ve yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantının ardından TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya geldi.

Saat 14.00'te başlayan toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

BAKAN IŞIKHAN'DAN YENİ ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücretin açıklanacağı günün belirlenmediğini bildirdi. Işıkhan "Asgari ücretin açıklanacağı gün belirlenmedi, çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

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