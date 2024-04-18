Bakan Kacır: Afrika ile ticaret hedefimiz 50 milyar dolar

Ankara'da düzenlenen 'Türkiye-Mali 4'üncü Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'na Bakan Kacır'ın yanı sıra Mali Dışişleri ve Bölgesel İşbirliği Bakanı Abdoulaye Dıop katıldı. Bakan Kacır, toplantının ardından Malili Bakan ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Ardından iş birliği anlaşması imza töreni ve ortak basın toplantısı yapıldı. Bakan Kacır, iki ülke arasında sektörel iş birlikleri için uzlaşıya varıldığını belirterek, "Bilim ve teknolojiden enerji ve madenciliğe, tarım ve hayvancılıktan su kaynaklarının yönetimine, sağlıktan ulaştırmaya kadar geniş bir yelpazede bir yol haritası oluşturduk. Karşılıklı ekonomik fayda esasıyla milletlerimizin refahını hedefleyen alanlarda iş birliğimizin daha fazla geliştirilmesi hususundaki kararlılığımızı yineledik. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmelerin ve imzaladığımız protokolün yeni projeleri, yeni yatırımları ve iş birliklerini teşvik etmesini ümit ediyoruz" dedi.

'AFRİKA'DA AKTİF DIŞ POLİTİKA YÜRÜTÜYORUZ'



Bakan Kacır, Afrika kıtasında yer alan ülkelerle ilişkilere son 22 yılda kayda değer bir ivme kazandırıldığını kaydederek, "Yurt dışındaki misyonlarımız aracılığıyla Afrika'da son derece pro-aktif bir dış politika yürütüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 31 Afrika ülkesine gerçekleştirdiği 50'den fazla ziyaret, kıtada faaliyet gösteren 44 büyükelçiliğimiz ve ülkemizdeki 38 Afrika ülkesinin büyükelçilikleri bu aktif dış politikanın en önemli göstergeleridir. Türk Hava Yolları, kıtada 62 noktaya sefer düzenlemekte. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Afrika ülkeleri ile kurulan iş konseylerinin sayısı ise 47'yi geçmiş durumda. Kıtaya sadece ticari ve ekonomik alanlarda değil, her alanda katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Afrika ülkeleri ile ilişkilerimizin günden güne gelişmesi için çaba harcıyoruz. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) kıtada 22 ofisi bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, Afrika'ya yönelik açılımların başarılı olduğuna dikkat çekerek, "Afrika ülkeleriyle pozitif seyreden ilişkilerimizin en somut örneği 'kazan-kazan' ilkesi temelinde katlanarak artan ticaret verileridir. Kıtayla toplam ticaretimiz 2003 yılında 5,4 milyar dolar düzeyinde iken 2023 yılı itibarıyla 37 milyar dolar düzeyine yükselttik. Önümüzdeki yıllarda ticaret hacmimizi 50 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Afrika kıtasındaki ticari faaliyetlerimize ek olarak, müteahhitlik ve yatırım faaliyetlerimizin gelişmesi için iş birliklerimizi genişletiyoruz. Bu çerçevede, Afrika'daki Türk yatırımları 10 milyar dolara ulaştı. Sektörde kendini ispat etmiş ve Afrika ülkelerinde de deneyim kazanmış müteahhitlik firmalarımız, kıtada bugüne dek bin 885 projeyi başarıyla üstlendiler" dedi.

'TİCARET HACMİ 255 MİLYON DOLARI AŞTI'

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018 yılında Mali'ye yaptığı ziyareti hatırlatarak, "Bu ziyaret sırasında ikili ticaret hacmimizin 500 milyon dolar değerine ulaşması hedefinde mutabık kalınmıştı. Türkiye-Mali arasındaki ticaret hacmi bu tarihten sonra sürekli artarak 2023 yılında tarihinin en yüksek seviyesine ulaşarak 255 milyon doları aştı. Gelecek yıllarda hedeflediğimiz ticaret hacmine ulaşacağımızdan eminim. İkili ticari ilişkilerimizde sürdürülebilir bir artış sağlanması için karşılıklı yatırımlara ve altyapı projelerine odaklanılması konusunda bugün mutabık kaldık. Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri ortak fayda ve kazan-kazan ilkeleri temelinde ilerletmenin ve diğer alanlarda da iş birliğimizi geliştirmenin nihai amacımız olduğunu belirtmek isterim. Türk müteahhitlerimiz Mali'de bu zamana kadar altyapı ve üst yapı, rehabilitasyon gibi alanlarda 450 milyon dolar değerinde 10 adet proje üstlendiler. Ülkelerimiz arasındaki iktisadi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için ciddi bir potansiyel olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, TİKA'nın faaliyetlerine de dikkat çekerek, "TİKA, özellikle su sanitasyonu, insani yardımlar, kültürel mirasın korunması gibi alanlarda Mali'de aktif rol oynamakta. Türk Maarif Vakfı, Mali'de bulunan farklı seviyelerdeki 28 okul ile 3 bin 200'den fazla Malili öğrencilerimizin eğitimlerine katkıda bulunmakta" dedi.

Dıop ise iki ülke arasındaki iş birliğinin tüm faaliyet alanlarında geçerli olduğunu kaydederek, ikili görüşmelere devam etmek istediklerini anlattı. Bakanların konuşmasından sonra iş birliği protokolü imzalandı.