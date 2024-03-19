Bakan Kacır: Türkiye 10 yıl içerisinde Avrupa'nın lider ülkesi olacak

Kacır, İzmir İktisat Kongresi Binasında düzenlenen İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Projeleri Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, İzmir'e 11 eser ve projenin açılışını yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Son 22 yılda İzmir'e 751 milyar lira tutarında sabit yatırım için 6 bin 365 yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini ve 182 binden fazla nitelikli istihdamın önünü açtıklarını kaydeden Bakan Kacır, "Üretimin, sanayinin, ticaretin şehri İzmir'imize 4 yeni organize bölgesi, 3 endüstri bölgesi kazandırdık. Organize sanayi bölgelerimizde ilave 95 bin istihdam oluşturduk. Şehrimizde katma değerli üretim ve teknoloji girişimciliğini daha ileriye taşıma adına 4 teknopark, 100 AR-GE merkezi ve 24 tasarım merkezi kurduk. Girişimcilerimizin, sanayicilerimizin yenilik odaklı projelerine 22,8 milyar lira AR-GE teşviki verdik." diye konuştu.

Kacır, İzmir'de bilim ve teknolojiyi yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaların yanı sıra tulum peynirinden gevreğe, zeytinyağından üzüme kadar İzmir'in 41 yöresel lezzetini coğrafi işaretle tescillediklerini söyledi.

Kentte kamu kurumları, mahalli idareler, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının toplam 671 projesine bugüne dek 4 milyar 700 milyon lira destek sağladıklarını ifade eden Kacır, programda da İzmir'de yerli ve yenilenebilir enerjiden, kadın ve genç istihdamına, teknolojik altyapı ve donanımı yenileme çalışmalarından yeşil ve mavi dönüşüme, kuluçka merkezinden tarımsal kalkınmaya 11 eser ve hizmetin açılışını gerçekleştirdiklerini anlattı.

Kacır, Türkiye'de rüzgar enerjisi sektöründe üretim üssü haline gelen İzmir'de Rüzgar Enerjisi Meteorolojisi ve Çevresel Test ve Analiz Merkezi'ni kurduklarını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurduğumuz bu altyapılarla önümüzdeki dönemde rüzgar santrallerinde yerlilik oranımızı yüzde 60'ların çok daha üzerine hep birlikte taşıyacağız. Biz bu alanda Avrupa'da en iddialı 5 ülkeden biriyiz ama gelişme hızımız gösteriyor ki Türkiye rüzgar enerjisinde önümüzdeki 10 yıl içerisinde Avrupa'nın lider ülkesi olacak ve İzmir de bu liderlik sürecinin Türkiye'de öncü şehri olacak. Avrupa'da önümüzdeki 20 yılda oluşacak yaklaşık 300 gigawatt rüzgar türbini talebinden pay almayı ve ülkemizde yeşil dönüşümün ana unsuru olan yenilenebilir enerji yatırımlarında 2035 yılına kadar gerçekleşecek 15 gigawatt rüzgar türbini yatırımlarında yerli türbinlerimizin kullanılmasını sağlamayı amaçlıyoruz."

İzmir'in yerel düzeyde bekleyen potansiyelini uzun yıllardır harekete geçiremediğini kaydeden Kacır, yerel yönetimde ihmal edilen İzmir ve İzmirlilerin mevcut yönetimle eser ve hizmet siyasetine hasret olduğunu belirtti.

Bakan Kacır, İzmir'in layık olduğu hizmetlere kavuşma zamanının geldiğini söyleyerek, "Şehrimizde yıllar yılı adeta kangren haline gelmiş sorunları çözmek, İzmir'i daha da güzelleştirmek, hak ettiği seviyeye ulaştırmak için vizyonumuzla, hedeflerimizle, programlarımızla ve adaylarımızla biz hazırız. İnanıyoruz ki inşallah İzmir, 31 Mart'ta tercihini yatırım, eser ve hizmet siyasetinden yana kullanacak, şehrimizi geliştirecek, büyütecek ve Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı yapacak belediye başkanları ile yola devam edecektir. Emanet, ehil olana teslim edilecek, İzmir için kayıp yıllar en kısa sürede telafi olacaktır." diye konuştu.

İzmir Valisi Süleyman Elban AK Parti İzmir Milletvekili ve Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz'un da birer konuşma yaptığı etkinliğe AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysi Şahin, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de katıldı.

Bakan Kacır, açılış töreninden önce İzmir Valiliğini ziyaret ederek, Vali Elban'la bir araya geldi.