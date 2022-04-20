Bakan Karaismailoğlu: 1 trilyon 337 milyar 240 milyon liralık yatırım yaptık

Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı T15 tünelinde incelemede bulundu, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra T15 şantiyesinde işçilerle iftar yapan Karaismailoğlu, Cumhuriyetin ilk yıllarında üzerine titrenen bu kıymetli ulaşım modunun yıllarca ihmal edildiğini, AK Parti hükümetleri olarak demir yolu görevlileriyle el birliğiyle 20 yılda demir yollarını adeta şaha kaldırdıklarını ifade etti.

Demir yolunun küresel ve bölgesel açıdan öneminin farkında olduklarını ve ihmal edilen, neredeyse unutulan bu stratejik ulaşım modunu omuz omuza vererek yükselttiklerini dile getiren Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"2003'ten bugüne ülkemizin ulaşım ve haberleşmesi için 1 trilyon 337 milyar 240 milyon liralık yatırım yaptık. Bu kapsamda demir yollarımıza 272 milyar lira tahsis ederek önemli bir pay sağladık. Son 20 yılda 1432 kilometrelik hızlı tren hattı yaparken, konvansiyonel hat uzunluğumuzu da 11 bin 590 kilometreye çıkardık. Toplam demir yolu ağımızı 13 bin 22 kilometreye çıkardık. Demir yolu ağımızı 2035'te 23 bin 627, 2053'te de 28 bin 590 kilometreye çıkarmayı hedefledik. 2053 hedeflerimiz doğrultusunda demir yollarındaki yolcu taşıma payını yüzde 1'den yüzde 6,2'ye, yük taşıma payını ise yüzde 4'ten yüzde 22'ye yükselteceğiz."

Karaismailoğlu, emniyetli, hızlı, verimli ve daha etkin bir demir yolu ağına sahip olunacağını, çevresel hassasiyetlerini demir yollarında da sürdürdüklerini belirtti.

- "KENDİMİZİ, MİLLETİMİZE HİZMET ETMEYE VE GELECEĞİMİZ GENÇLERİMİZE DAHA REFAH BİR TÜRKİYE BIRAKMAYA ADADIK"

Buradaki ihtiyacın yüzde 35'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacaklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Kovid-19 salgını süreciyle birlikte hem lojistik ihtiyaçların sürekliliği hem de demir yollarının etkinliği ve önemi küresel ve ulusal ölçekte kendisini bir kez daha gösterdi. Biz de 2020 yılında 36 milyon ton olan yük taşımasını yüzde 10 artırarak 38,2 milyon tona çıkardık. Serbestleşmeyle birlikte 2021'de demir yolu yük taşımacılığında özel sektör payı da yüzde 13'e ulaştı. Bu yolla yaptığımız uluslararası taşımalarımız da 2021'de yüzde 24 oranında arttı. Taşımacılığımızın can damarı olan lojistik merkezlerimizin sayısını 12'ye, kapasitesini de 13,6 milyon tona çıkardık. Bizler kendimizi, milletimize hizmet etmeye ve geleceğimiz gençlerimize daha refah bir Türkiye bırakmaya adadık. Atalarımızın dediği gibi ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz."

- "T15 TÜNELİMİZİN TOPLAM UZUNLUĞU 4 BİN 593 METREDİR"

Bakan Karaismailoğlu, milletin çalışan, hizmet götüren ve huzur getirenle, boş konuşanı gayet iyi ayırt ettiğini söyledi.

Bugün incelemede bulundukları T15 tünelinin toplamda 393 kilometreyi bulan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın önemli bir bölümü olduğunu belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yüksek hızlı tren hattımız, saatte 250 kilometre hıza uygun yüksek hızlı hat özelliğine sahip olacak. Hattımızda, Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon var. Hat boyunca, toplam uzunluğu 66 kilometreyi aşan tam 49 tünel bulunuyor. Ankara-Sivas hızlı tren hattı üzerinde de tam 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadük yer alıyor. Kayaş-Kırıkkale arasındaki altyapı çalışmaları kapsamında, 54'üncü ile 58'inci kilometreler arasında yer alan T15 tünelimizle birlikte bu kesimdeki üstyapı çalışmalarımıza da gece gündüz devam ediyoruz. T15 tünelimizin toplam uzunluğu 4 bin 593 metredir."

Karaismailoğlu, "Başkaları ne düşünür bilmeyiz ama biz çocuklarımızı ve gelecek nesillerimizi düşünüyoruz. Gelecek Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme sistemlerini şimdiden planlıyoruz. Bunlar ayakları yere basan, ülkemizin geleceğine ufuk çizen, devlet aklıyla ve istişareyle hazırlanmış planlardır. Bizim günübirlik polemiklerle geçirecek vaktimiz yok. Aklımızı, gücümüzü, kaynaklarımızı ve emeğimizi ülkemizin imarı için seferber ettik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin geleceğini inşa etmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından işçilerle fotoğraf çektirdi.