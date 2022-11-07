Bakan Karaismailoğlu: AKM-Gar-Kızılay metrosunu 2023'ün ilk aylarında açacağız

Karaismailoğlu, 21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmesiyle belediyecilik hizmetlerinde yaşanan değişimden bahsetti.

Belediyecilikte plan yapmanın ve geleceğe hazırlanmanın önemine işaret eden Karaismailoğlu, ulaştırma, altyapı, lojistik ve bilişimde son 20 yılda yaşanan değişimi anlatarak, Bakanlık olarak geleceği planladıklarını söyledi.

"Yaptığımız harcamalarla maksimum kazanç sağlamak zorundayız. Onun da olmazsa olmazı iyi planlama yapmaktır" diyen Karaismailoğlu, 2002'de 8,6 milyon adet olan araç sayısının 26 milyona çıktığını, yapılan planlama sayesinde trafik sıkışıklığını çok daha az yaşadıklarını belirtti.

Karaismailoğlu, araç sahipliği konusunda Türkiye'nin Avrupa ve ABD'nin gerisinde olduğunu, 2050'ye gelindiğinde bu rakamın artacağını, söz konusu artışa karşı şimdiden hazırlıklı olmak için master planları yapmaya devam ettiklerini bildirdi.

- "Bisiklet ve scooter kullanımı mutlaka teşvik edilmeli"

Adil Karaismailoğlu, karbon emisyonunu azaltıcı tedbirlerin gündemlerinden hiç çıkmayacağını, sıfır emisyon ve emisyon azaltıcı çalışmaların çok önemli olduğunu vurgulayarak, akıllı ulaşım sistemlerinin daha fazla önem kazanacağını kaydetti.

Ulaşımın diğer sektörler arasında yüzde 16,2 ile hava kirliliğine en çok sebep olan ikinci sektör olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, elektrikli araçlarda, paylaşımlı ulaşım modellerinde ve elektrikli toplu taşıma modellerinde yaşanması beklenen artışa ilişkin öngörüleri paylaştı.

Karaismailoğlu, kısa mesafelerde bisiklet ve scooter kullanımının mutlaka teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, "Kaliteli, güvenli ve ekonomik bir toplu taşıma sistemi kurmak gerekiyor. Yoksa bu şehirler yaşanmaz hale gelir. İstanbul'da şu anda 270 kilometre raylı sistem hattı var. Olmasaydı, vatandaş ulaşım ihtiyacını nasıl karşılayacaktı. Bireysel yolculuklara yöneleceklerdi ve trafik içinden çıkılamaz bir hale gelecekti." diye konuştu.

- "Marmaray'ı bir günde tam 671 bin kişi kullandı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul'un iki yakası arasındaki ulaşım imkanlarına işaret ederek, 1973'te açılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne (Boğaziçi Köprüsü) ve ondan sonra yapılan ulaşım projelerine yönelik eleştirileri anımsattı. Karaismailoğlu, "Bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden günlük 200 bin araç geçiyor. Devlet planlaması gerekiyor. Çünkü önündeki gelişmeleri görüyor. Burada ulaşım ihtiyacı artıyor. Devlet olarak onu tahmin edip gelecekte sorun yaşamamak gerekiyor." dedi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü günlük 240 bin aracın, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü 120 bin aracın kullandığını bildiren Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nden ise günde ortalama 60 bin aracın geçtiğini söyledi.

Karaismailoğlu, Marmaray'ı geçen hafta bir günde tam 671 bin vatandaşın kullandığını belirterek, bu hizmetler sayesinde vatandaşların ulaşım imkanlarının ve hayatının kolaylaştırıldığını ifade etti.

- "Demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girdik"

Adil Karaismailoğlu, son 18 yılda 183,6 milyar dolarlık ulaştırma ve haberleşme yatırımı yaptıklarını ifade ederek, ulaştırma hizmetlerinin farklı alanlarında yapılan yatırımlara ilişkin bilgiler verdi.

Karaismailoğlu, "(Kara yollarına) Yaptığımız yatırımlar sayesinde 1 milyar litre akaryakıttan tasarruf sağlıyoruz, yılda 7 milyar saat zaman tasarrufu sağladık. Bunları bir kenara atın, yatırımlarımız sayesinde trafik kazaları yüzde 80 azaldı. Planlı yatırımlar sayesinde her yıl tam 9 bin 500 vatandaşımızın canını kurtarıyoruz." dedi.

Şu anda 13 bin 100 kilometrelik bir demir yolu işletmeciliği yaptıklarını belirten Karaismailoğlu, 2053'e kadar demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girdiklerini söyledi.

Karaismailoğlu, hava yolunda yolcu sayısını 30 milyondan 210 milyona çıkardıklarını, havalimanı sayısının 57'ye ulaştığını, havalimanı sayısını, inşası devam edenlerle birlikte 61'e çıkartacaklarını bildirdi.

Ulaştırma yatırımlarının milli gelire, istihdama ve üretime olan pozitif etkisine değinen Karaismailoğlu, 2053'e kadar bütün planlamalarını yaptıklarını, büyük hedefler belirlediklerini vurguladı.

- "Bölünmüş yol uzunluğu 38 bin kilometreye çıkacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bölünmüş yol uzunluğunu 38 bin kilometreye, demir yolu ağını 28 bin 600 kilometreye, liman sayısının 255'e çıkartılacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2053'e kadar yapacağımız 198 milyar dolarlık yatırımla milli gelire 1 trilyon dolarlık, üretime 2 trilyon dolarlık katkımız olacak. İstihdama 28 milyon kişilik katkımız olacak. Hızlı trene sahip il sayısı 52'ye çıkacak. Aynı şekilde demir yolu yolcu sayısı yıllık 19,5 milyondan 270 milyona çıkacak. Yapacağımız hareketlilik sayesinde hava yolunda yolcu sayısını 210 milyondan 344 milyona çıkartacağız. Demir yoluyla taşıdığımız yük miktarını 38 milyon tondan 448 milyon tona ulaştırmak için planlarımızı yaptık."

- İstanbul'da yıl bitmeden iki metro hattı açılıyor

Bakan Karaismailoğlu, 25,5 kilometre uzunluğunda ve 16 istasyona sahip Gaziray'ı hafta sonu açtıklarını anımsatarak, "Bu projeyle birlikte bunun yanında bir de hızlı tren hattı var. Bugün inşaatı devam eden hızlı tren hatlarımızla önümüzdeki 4 yılda Kapıkule'den hızlı trene binen vatandaşımızın kesintisiz bir şekilde İstanbul, Ankara, Konya, Karaman, Mersin ve Gaziantep'e kadar uzanan hatta hummalı bir çalışma var. Önümüzdeki 4 yıl içerisinde bu kesintisiz hızlı demir yolu ağını tamamlamış olacağız." şeklinde konuştu.

Ankara'da önemli bir yatırımları bulunduğunu belirten Karaismailoğlu, "AKM-Gar-Kızılay metrosunda artık son aşamaya geldik. 2023'ün ilk aylarında AKM-Gar-Kızılay metrosunu açıp önemli bir ihtiyacı Ankara'da gidermiş olacağız." dedi.

Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı-Zincirlikuyu metro hattının İstanbul Havalimanı-Kağıthane etabının bu ayın sonunda ya da aralık başında açılacağını, sinyalizasyon sertifikası almak için bağımsız kuruluşların şu anda testleri yaptığını bildirdi.

Onun ardından Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir hattının açılacağını belirten Karaismailoğlu, Bakanlığın burayı devraldıktan sonra hattı 26 ayda bitirdiğini, yıl bitmeden burasının da hizmete alınacağını söyledi.