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  • Bakan Kirişci, 96,8 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi
Ekonomi

Bakan Kirişci, 96,8 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 96,8 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

AA19 Ağustos 2022 Cuma 12:25 - Güncelleme:
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Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemelerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "96 milyon 780 bin 711 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Kirişci'nin paylaşımında destek ödemelerinin detaylarına da yer verildi.

Buna göre, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği kapsamında 63 milyon 38 bin 438 lira, Uzman Eller Proje Desteği kapsamında 8 milyon 808 bin 572 lira, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 2 milyon 616 bin 405 lira, Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği kapsamında da 22 milyon 317 bin 296 lira ödeme yapılacak.

  • Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci
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