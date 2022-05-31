Bakan Kurum açıkladı: Kira artışlarına düzenleme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni bir proje açıklayacaklarını duyurdu ve "vatandaşların aidat öder gibi ev sahibi olabileceği" görüşünü dile getirdi.
5 Haziran'da, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin ilk Sıfır Atık ilçesi olan Kızılcahamam'dan atacağı ilk adımla; "81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü"müz başlayacak. Tüm şehirlerimizde saat 14.30'da eş zamanlı olarak milyonlarca vatandaşımız doğa için, çevre için yürüyecekler
Büyükşehirlerdeki Hazine arazilerini evi olmayanların ev sahibi olması için devreye sokacağız
Küçük sanayi sitelerinde işyerlerini de kamu eliyle düşük bedelle yapacağız
Kira artışlarını TÜFE'ye uygun yapmak zorundayız. Kanunen böyle olması gerekiyor
Ama maalesef fırsatçılık yapan ve açıklanan rakamların üstünde zam yapan kişiler var
Bu zamlar kanuna aykırıdır. Kanunen yapılacak kira sözleşmesine aykırıdır
Böyle yapılan artışlar varsa vatandaşlar mahkemeye başvursun
Vatandaşlar TÜFE üstü artış yapanları bize bildirsin
TÜFE üstü kira artışı yapana kanuni müeyyideyi uygulayacağız
4 bakanlık çalışıyoruz. Bir hafta 10 gün içinde çalışmayı meclisimize göndereceğiz