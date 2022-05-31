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Ekonomi

Bakan Kurum açıkladı: Kira artışlarına düzenleme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı'nın ağustos ayında açıklayacağı proje ile 81 ilde vatandaşların aidat öder gibi bedellerle ev sahibi olacağı çalışmayı başlatacaklarını belirtti. Ayrıca Bakan Kurum, kiralarda TÜFE üzerinde artış yapana kanuni yaptırım uygulanacağını ifade etti.

31 Mayıs 2022 Salı 10:53 - Güncelleme:
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni bir proje açıklayacaklarını duyurdu ve "vatandaşların aidat öder gibi ev sahibi olabileceği" görüşünü dile getirdi.

Bakan Kurum devamında şunları söyledi:

5 Haziran'da, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin ilk Sıfır Atık ilçesi olan Kızılcahamam'dan atacağı ilk adımla; "81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü"müz başlayacak. Tüm şehirlerimizde saat 14.30'da eş zamanlı olarak milyonlarca vatandaşımız doğa için, çevre için yürüyecekler

Büyükşehirlerdeki Hazine arazilerini evi olmayanların ev sahibi olması için devreye sokacağız

Küçük sanayi sitelerinde işyerlerini de kamu eliyle düşük bedelle yapacağız

Kira artışlarını TÜFE'ye uygun yapmak zorundayız. Kanunen böyle olması gerekiyor

Ama maalesef fırsatçılık yapan ve açıklanan rakamların üstünde zam yapan kişiler var

Bu zamlar kanuna aykırıdır. Kanunen yapılacak kira sözleşmesine aykırıdır

Böyle yapılan artışlar varsa vatandaşlar mahkemeye başvursun

Vatandaşlar TÜFE üstü artış yapanları bize bildirsin

TÜFE üstü kira artışı yapana kanuni müeyyideyi uygulayacağız

4 bakanlık çalışıyoruz. Bir hafta 10 gün içinde çalışmayı meclisimize göndereceğiz

  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
  • Kira
  • düzenleme

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