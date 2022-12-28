Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca 2023'de alınacak geri kazanım katılım payı tutarlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, plastik poşette yüzde 122,93 düzeyindeki yeniden değerleme oranıyla 55 kuruş olması gereken plastik poşet geri kazanım katılım payı, bu kararla 38,5 kuruş olarak belirlendi.

Böylece, marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutar 38,5 kuruş olacak. Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek.

Öte yandan kararla, lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç, plastik, cam, metal, ahşap, kompozit ambalajları için de geri kazanım katılım payı tutarlarında düzenleme yapıldı.

BAKAN KURUM: NE DEDİYSEK O

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, plastik poşette vatandaşların ödeyeceği ücretin değişmediğini, 25 kuruş olarak uygulanmaya devam edileceğini bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan plastik poşette geri kazanım katkı payı düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Plastik poşet fiyatı değişmedi. Vatandaşlarımız için plastik poşet yine 25 kuruş. Marketlerin devletimize ödeyeceği ve çevre projelerimizde kullandığımız plastik poşet geri kazanım katılım payı 38,5 kuruş olarak belirlendi. Yani ne dediysek o." ifadelerini kullandı.