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Ekonomi

Bakan Muş açıkladı: İhracatta yeni rekor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 'İhracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 artışla 20,8 milyar dolar oldu. Geçen ayki Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri tazelendi.' dedi.

1 Kasım 2021 Pazartesi 14:16 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 14:40
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un açıklamalarından satır başları;

"İhracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 artışla 20,8 milyar dolar oldu. Geçen ayki Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri tazelendi."

"Son 12 aylık ihracat 215,7 milyar dolarla yeni bir rekordur. Ocak-ekim ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,9 artarak 181,8 milyar dolar oldu."

"2021 yılının 10 ayında, 2019 yılında yakalamış olduğumuz 180,8 milyar dolarlık en yüksek yıllık ihracat rekorumuzu geride bırakmış olduk."

"Ekimde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıla göre 5,6 puan artışla yüzde 93,4'e ulaştı. Göreceksiniz çok kısa sürede dış ticarette fazla veren ülke hedefine ulaşacağız"

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