Bakan Muş'tan ihracat mesajı: Hedefimizin altında kalmayacağız

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, SABAH Gazetesi'nin düzenlediği İhracat Seferberliği Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİMİZİN ALTINDA KALMAYACAĞIZ"

İhracat konusunda net mesajlar veren Bakan Muş, "Yılın tamamlanmasına 15 gün kaldı, ihracatta geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız." ifadesini kullandı.

"STOKÇULUK YAPANLAR SONUÇLARINA KATLANACAK"

Bakan Muş, stokçulukla mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada, "Stokçuluk yapanlar sonuçlarına katlanacak" dedi.

ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI

Enflasyonla mücadeleye ilişkin net mesajlar veren Bakan Muş, "Enflasyonda da düşüşü yakalayacağımız düşünüyorum. Bu bir süreç istiyor. Belirli bir periyot içerisinde normalleşmeye gitmiş olacağız." ifadelerini kullandı.