İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2022 Cuma / 23 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6554
  • EURO
    19,8633
  • ALTIN
    1066.24
  • BIST100
    5177.11
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Muş'tan ihracat mesajı: Hedefimizin altında kalmayacağız
Ekonomi

Bakan Muş'tan ihracat mesajı: Hedefimizin altında kalmayacağız

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 'Yılın tamamlanmasına 15 gün kaldı, ihracatta geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız.' dedi.

16 Aralık 2022 Cuma 10:39 - Güncelleme:
Bakan Muş'tan ihracat mesajı: Hedefimizin altında kalmayacağız
ABONE OL

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, SABAH Gazetesi'nin düzenlediği İhracat Seferberliği Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİMİZİN ALTINDA KALMAYACAĞIZ"

İhracat konusunda net mesajlar veren Bakan Muş, "Yılın tamamlanmasına 15 gün kaldı, ihracatta geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız." ifadesini kullandı.

"STOKÇULUK YAPANLAR SONUÇLARINA KATLANACAK"

Bakan Muş, stokçulukla mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada, "Stokçuluk yapanlar sonuçlarına katlanacak" dedi.

ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI

Enflasyonla mücadeleye ilişkin net mesajlar veren Bakan Muş, "Enflasyonda da düşüşü yakalayacağımız düşünüyorum. Bu bir süreç istiyor. Belirli bir periyot içerisinde normalleşmeye gitmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.