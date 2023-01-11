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Ekonomi

Bakan Nebati: Bankalarımız destek sunulmasını memnuniyetle karşıladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün detaylarını açıkladıkları ilk etapta 200 milyar lira kefalet karşılığı 250 milyar liralık kredi paketlerini Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği üyesi bankalarla değerlendirdiklerini belirterek, 'Bankalarımızın genel müdürleri, başta KOBİ'lerimiz olmak üzere genç, tekno ve kadın girişimcilerimiz önceliklendirilerek geniş yelpazede destek sunulmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdiler.' ifadesini kullandı.

AA11 Ocak 2023 Çarşamba 19:38 - Güncelleme:
Bakan Nebati: Bankalarımız destek sunulmasını memnuniyetle karşıladı
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Nebati, Twitter hesabından, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği üyesi bankalarla görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

Bugün detaylarını açıkladıkları ilk etapta 200 milyar lira kefalet karşılığı 250 milyar liralık kredi paketlerini Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği üyesi bankalarla değerlendirdiklerini belirten Nebati, "Bankalarımızın genel müdürleri, başta KOBİ'lerimiz olmak üzere genç, tekno ve kadın girişimcilerimiz önceliklendirilerek geniş yelpazede destek sunulmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdiler." değerlendirmesinde bulundu.

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