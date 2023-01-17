Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Akşam Future&Trends Summit 2023" programında konuştu.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Türkiye, düşmanlarına parmak ısırtan dev projelere imza attıkça, masmavi semalarda teknoloji harikası hava araçlarını uçurdukça milletimiz de özgüvenini yeniden kazanmıştır"

"Başarımızın temelinde 20 yıldır dirayetle uyguladığımız politikalar olduğu gibi, Türkiye Ekonomi Modeli'ni devreye almamızın da büyük bir katkısı vardır"

"Tüm ülkeler belki de 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ölçüdeki bir kriz ortamı ile mücadele etmek durumunda kaldı. Ancak Türkiye bu sancılı dönemde Cumhuriyet tarihimizin rekorlarına imza attı"

"Türkiye, 2022 yılını neredeyse tüm makroekonomik göstergeler bakımından, dünyanın geri kalanından çok iyi bir noktada tamamlamış, güçlü ilerleyişini yeni zirvelere taşımıştır"

"Kur Korumalı Mevzuat ve katılım hesapları ile hazineye büyük bir dinamit koyduğumuzu iddia edenler vardı. Son 20 yılın en güçlü bütçe sonuçlarından birini açıkladıktan sonra bu kesimin sesleri çıkmaz oldu"

"Ekonomideki somut kazanımları alkışlamak yerine sosyal medyada algı operasyonları başlatıyorlar. Yurt dışından danışmanlar getiriyorsunuz. Toplantılardan ne çıktı? Dilinizi mi yuttunuz?"

"Hiç kimse milletimizin gözünü el çabukluğuyla boyayamaz. Rakamlar ve gerçekler gün gibi ortadadır"

"Bugün bizleri bir araya getiren zirvenin dört oturum başlığı da birbirinden kritik ve öncelikli"

"Şirketlerin dijital etkinliklerini artıracak platformlar kurmayı hedefliyoruz"

"Rakamları konuşalım. Dünyanın karşı karşıya kaldığı en zor yıllardan olan 2022'de, Türkiye'nin başarıları karşısında şapkanı çıkar, Recep Tayyip Erdoğan yine haklı çıktı de ve gerçekliği kabul et. Hiç kimse milletimizin gözünü el çabukluğuyla boyayamaz. Rakamlar ve gerçekler gün gibi ortadadır"

"Sosyal medyada prim yapma peşine düşmüşlerdir. Anlaşılan masalardan ve türlü algı oyunlarından medet umanların gözleri gerçeklere kör ve kulakları da doğrulara sağır olmuş durumda"

"Milletimiz kimin Türkiye için hizmet aşkıyla koştuğunu, kimin de çarpıtmalardan medet umduğunu iyi biliyor. Hiç kimse milletimizin gözünü boyayarak, iradesini esir alabilecek güçte değildir. Gerçekler gün gibi ortadadır."