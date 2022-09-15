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Ekonomi

Bakan Nebati: Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin, 'Mali disiplinden taviz vermeden yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Mali disiplinin önemli bir göstergesi olan Merkezi Yönetim Bütçesi Ağustos ayında 3 milyar 586 milyon lira fazla verdi. Faiz dışı fazla ise 26 milyar 233 milyon liraya ulaştı.' dedi.

15 Eylül 2022 Perşembe 13:02 - Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ağustos ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe sonuçlarını değerlendirdi, mali disiplinden taviz vermeden yollarına emin adımlarla devam ettiklerini vurguladı.

Mali disiplinin önemli bir göstergesi olan merkezi yönetim bütçesinin ağustosta 3 milyar 586 milyon lira fazla verdiğine dikkati çeken Nebati, faiz dışı fazlanın ise 26 milyar 233 milyon liraya ulaştığını ifade etti.

Yılın 8 ayına ilişkin tablonun 33 milyar 127 milyon liralık bütçe fazlasına ve 207 milyar 121 milyon liralık faiz dışı fazlaya işaret ettiğini belirten Nebati, "Yatırımı ve üretimi teşvik eden ekonomi politikamız büyümeyi ve vergi gelirlerinde artışı beraberinde getiriyor. Harcamalarda ortaya koyduğumuz ihtiyatlı duruş da kamu maliyesinde birçok gelişmiş ülkeden daha iyi performans göstermemizi sağlıyor. Yılın başından bu yana sürdürdüğümüz sıkı bütçe disiplininden şaşmadan yatırıma ve büyümeye devam." değerlendirmelerinde bulundu.

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