Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması

Nebati, Erdemli ilçesindeki bir otelde düzenlenen "İş İnsanları ile Hasbihal Toplantısı"nda, birlik ve beraberlik ruhuyla çalışarak ülkeyi bugünlere getirdiklerini anlattı.

Yatırımların 5 kat, ihracatın 7 kat artırıldığını belirten Nebati, Türkiye'nin 228 ülke ve bölgeye dış satım yapan güçlü bir merkez konumuna geldiğini ifade etti.

Nebati, eser ve hizmet siyasetiyle, İHA, SİHA, yerli otomobil Togg, TCG Anadolu Gemisi, Yeni Altay Tankı ve gözetleme uydusu İMECE gibi projeleri hayata geçirdiklerini aktararak, "Tüm bu yatırımları, hizmetleri ve destekleri gerçekleştirirken bütçe disiplininden de asla taviz vermedik. Faiz ödemelerinin bütçe içindeki payını azaltırken vatandaşlarımıza da hizmeti sürekli kıldık." diye konuştu.

Türkiye Ekonomi Modeli ile önceliği üretime verdiklerini vurgulayan Nebati, şöyle konuştu:

"Üretim, büyümek ve istihdam etmek demek; üretimimizin artması, üreticilerimize, iş insanlarımıza vergisel ve kapsamlı teşvikler sunmak demek. Hazine destekli kefalet sistemiyle tüm üretken sektörlerimizi, özellikle de ülke ekonomimizi ayakta tutan KOBİ'lerimizi destekliyoruz. Girişimcilerimizin önünü açıyor ve arkalarında duruyoruz. Esnafımıza, çiftçimize düşük faizle kredi imkanlarını da sağlıyoruz. Bu desteklerimizle birlikte sürdürülebilir büyümenin sağlanmasında önemli bir gösterge olan makine teçhizat yatırımları tam 13 çeyrekten beri sürekli, üst üste artıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tüm dünyayı derinden sarstığı geçtiğimiz yılda, yüzde 5,6'lık büyümeyle G20 ülkelerinin birçoğunu da geride bıraktık."

- "Biz Türkiye'ye güveniyor, Türkiye'nin potansiyeline inanıyoruz"

Nebati, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle şubatta daralan sanayi üretiminin martta aylık yüzde 5,5 artış gösterdiğini anımsatarak, "Mart-nisan döneminde reel kesim güven endeksi 11 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Tüketici güveni de 2018 yılının ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesine yükselmiş durumda." dedi.

Türkiye'nin, Kovid-19 ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi 2 büyük küresel krizin ardından "asrın felaketi" olarak nitelenen depremleri yaşadığına dikkati çeken Nebati, "Türkiye, bu krizlerle aslında gücünü, performansını, kararlılığını, azmini, iradesini ve başkanlık sisteminin hızlı karar alma sürecinin nasıl etkin olduğunu göstermesi açısından çok değerli örnekler veriyor. Biz Türkiye'ye güveniyor, Türkiye'nin potansiyeline inanıyoruz. Türkiye, her geçen gün üzerindeki sorumluluklarını bilerek, coğrafyanın ve bölgenin liderlerinden değil, önümüzdeki yılların en önemli küresel aktörlerinden biri olma yolunda, yani Türkiye Yüzyılı yolunda koşarak yoluna devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nebati, mart ayı itibarıyla toplam istihdamın 31,5 milyon kişiye ulaştığını vurgulayarak, "Elhamdülillah turizmde de rekorlar kırıyoruz. Yılın ilk çeyreğinde, tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek turizm gelirini bu sene elde etmeyi başardık." ifadelerini kullandı.

- "Enflasyonda düşüşlerin devam ettiğini hep birlikte göreceğiz"

Bakan Nebati, enflasyon rakamlarına ilişkin şöyle konuştu:

"Enflasyon, ülkemizde de arzu ettiğimiz seviyelerin üzerinde seyrediyor. Bunun için de bu sorunu çözmek ve bunu gerçekleştirmek için de bir yandan amansız mücadele sergiliyor bir yandan da insanımızı enflasyonist baskıdan korumak için bütçe imkanlarımızı en etkin şekilde kullanıyoruz. Geçen yılın kasım ayından itibaren gerilemekte olan enflasyon, 42 puan düşerek nisan ayında yıllık yüzde 43,7 seviyesine geriledi. Önümüzdeki dönemde bu düşüşlerin devam ettiğini hep birlikte göreceğiz. Vurgulamak istiyorum ki enflasyonla mücadele sürecimizde hiçbir vatandaşımızı mağdur durumda bırakmadık, bundan sonra da asla bırakmayacağız. 2022'de 290 milyar lira, 2023'ün ilk 4 ayında ise tamı tamına 90 milyar liralık vergiden vazgeçtik."

Nebati, asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarındaki artışlara değinerek, "Asgari ücrete bu yılın temmuz ayında da tekrar bir ara zam daha yapacağız." dedi.

- "28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan kazanacak"

İkinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sıradan bir seçim olmadığını dile getiren Nebati, "Bu seçim, bu vatanın evlatlarını, Evlad-ı Fatihan ve Asım'ın nesli olarak görüp yüceltenler ile nice acıyı göğüslemiş depremzede kardeşlerimizi siyasi tercihleri nedeniyle aşağılayanlar arasında olacaktır. Bu seçim, deprem sürecinde basına fotoğraf kareleri verebilmek için afet bölgesinde 'turist kafilesi' gibi gezenler ile yüzde 8,5 oy aldığımız Defne'ye 2 ay içerisinde hastane yapanlar arasında olacaktır." ifadelerini kullandı.

Nebati, AK Parti hükümetlerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 21 yılda ülkeye çağ atlattığını, savunma sanayisinde destan yazıldığını anlattı.

Kazanımları daha da ileriye taşıyacaklarını kaydeden Nebati, "28 Mayıs'ta bir kez daha, her seçimde şekilden şekle girenlerin, hesaptan kitaptan anlamayan hesap uzmanlarının değil, Türkiye sevdalısı mert bir yiğidin yanında duracağız. 28 Mayıs'ta milletimizin teveccühü ve Allah'ın izniyle Recep Tayyip Erdoğan, açık farkla kazanacak." dedi.

- "Türkiye, stadyumlarda 'yuh' çekerek indirilecek bir ülke değildir"

Türkiye'nin sınırlarıyla oynanmasına izin vermeyecek derecede güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Nebati, "Türkiye, ekonomisi üzerinde oynanan oyunların, ekonomi üzerinde planlar, programlar yapanların üstesinden gelecek güce sahiptir. Türkiye, içeride ve dışarıda bir araya gelmiş ve hesabı kitabı Recep Tayyip Erdoğan'ı göndermek üzerine kurulu olanlarla mücadele etme azmine, gücüne sahip bir ülkedir. Türkiye, bekasını nasıl koruyacağını bilen, Türkiye sevdalılarıyla yoluna devam edecek bir ülkedir. Türkiye, bir stadyumda veya başka stadyumlarda birilerinin yönlendirmesiyle 'yuh' çekerek indirilecek bir ülke değildir. Sokaklarda, tribünlerde sloganlar atarak iktidara karşı mücadele ettiklerini zannedenlere elbette ki bu millet cevap verecek. Bu sloganları atanlar, bu sloganları yönlendirenler, sloganlara maşa olanlar sizlerin kim olduğunuzu biliyoruz ama biz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan bakanlarına ve tüm teşkilat mensuplarımıza kadar içselleştireceğimiz bir şeyle önce cevap veriyoruz; hizmet." şeklinde konuştu.

Muhalefeti eleştiren Nebati, "Bugün, ülkenin bekası için 'Ben Cumhur İttifakı'na destek vereceğim' diyen Ata İttifakı'nın adayının, düne kadar övdükleri kişinin artık sosyal medyada hayatı maalesef bunların çalışmalarıyla adeta peşkeş çekilir. Neden? Çünkü onların özgürlük anlayışı da aynen budur. 'Benim gibi düşünüyorsan özgürsün, düşünmüyorsan ya sus ya da seni susturmasını kumpaslarla, yalan dolan hikayelerle iyi bilirim' diyorlar. Çünkü hayatları böyle geçiyor. Bunlarda hesap desen yok. Yüzde 1'lik partiye 37 milletvekili veren bir anlayış, hesaptan anlar mı? Anlamaz." dedi.

İktidar olmayı hedefleyenlerin vaatlerini ortaya koyması gerektiğini ifade eden Nebati, "Milliyetçilerin kullandığı bayrakların altında yürüyüş yapıp 'Ben artık milliyetçi oldum' diyenler, sen evine gittiğin zaman milliyetçilere nasıl hitap ediyorsun? Birazcık dürüstsen çık bunu konuş. Sen elini açıp sahte dualar yaptığında, gözlerinden yüzünden belli, akşam eve gittiğin zaman 'Bunları inandırdım' diyor musun, demiyor musun? Allah'ın ayetleri evrenseldir, değişmez." değerlendirmesinde bulundu.