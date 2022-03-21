Bakan Nebati'den kur-faiz mesajı

21 Mart 2022 Pazartesi 15:32 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 15:40

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Nebati konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Petrol, emtia fiyatları yükseliyor, dünya bir enflasyon kıskacında, biz hep beraber bu işlerin üstesinden geliyoruz.

Hiç kimseyi enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeye izin vermeyeceğiz. Önümüzü kapatacak her türlü bürokratik engelin üzerine gideceğiz.

Hiç kimse bu ülkenin yatırımcısına, girişimcisine engel koyamaz.

Şu anda Türkiye aldığı önlemler, ortaya koyduğu dirayetle bölgemizin gücü olmaktan çıkmış, dünyanın en güçlü ülkelerinden, sözü dinlenen ülkelerinden, masada olan ülkelerinden biri haline gelmiştir."