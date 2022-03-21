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Ekonomi

Bakan Nebati'den kur-faiz mesajı

Bakan Nebati, 'Enflasyonla ilgili bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız. Bu ülke kötümserlere rağmen güçlenerek 21'inci yüzyıla damgasını vuruyor. Türkiye ekonomisini kur-faiz sarmalından çıkardık.' dedi.

21 Mart 2022 Pazartesi 15:32 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 15:40
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Nebati konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Petrol, emtia fiyatları yükseliyor, dünya bir enflasyon kıskacında, biz hep beraber bu işlerin üstesinden geliyoruz.

Hiç kimseyi enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeye izin vermeyeceğiz. Önümüzü kapatacak her türlü bürokratik engelin üzerine gideceğiz.

Hiç kimse bu ülkenin yatırımcısına, girişimcisine engel koyamaz.

Şu anda Türkiye aldığı önlemler, ortaya koyduğu dirayetle bölgemizin gücü olmaktan çıkmış, dünyanın en güçlü ülkelerinden, sözü dinlenen ülkelerinden, masada olan ülkelerinden biri haline gelmiştir."

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