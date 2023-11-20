İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Kasım 2023 Pazartesi / 8 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,7553
  • EURO
    31,4756
  • ALTIN
    1828.96
  • BIST100
    7948.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Özhaseki duyurdu! Hafif çelikten köy evlerinin yapımı için ilk kazma vuruldu
Ekonomi

Bakan Özhaseki duyurdu! Hafif çelikten köy evlerinin yapımı için ilk kazma vuruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde hafif çelikten yapılacak köy evleri için ilk kazmayı vurduklarını bildirdi.

IHA20 Kasım 2023 Pazartesi 12:27 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki duyurdu! Hafif çelikten köy evlerinin yapımı için ilk kazma vuruldu
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hafif çelikten köy evlerinin yapımına başladıklarını duyurdu. Adıyaman'ın Sincik ilçesinde hafif çelikten köy evlerinin yapımı için ilk kazmaların vurulduğunu belirten Bakan Özhaseki, "Hafif çelikten köy evlerimizin yapımı için ilk kazmayı vurduk. Adıyaman Sincik'te 'Yerinde Dönüşüm' projemize başvurarak hibe ve kredi desteği alan vatandaşlarımız, 'Bakanlığımızın denetiminde ve TOKİ güvencesinde' ilk etapta 14 adet çelikten köy evinin yapımına başladı. Daha sağlam, daha güvenli ve daha enerji verimli olarak inşa edeceğimiz köy evlerimizin bir kısmı da ahırlı olacak" ifadelerini kullandı.

"ÇELİK EVLERİN EN BÜYÜK AVANTAJI DEPREME DAYANIKLI OLMASI"

Bakan Mehmet Özhaseki'nin sosyal medya hesabında paylaştığı videoda da, hafif çelik köy evlerinin inşa süreçlerinin görüntülerine yer verildi. Videoda, özel bir firmanın Proje Sorumlusu Şükrü Serkan Afacan, ayrıca çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Afacan, 'Yerinde Dönüşüm' projesine yapılan başvuruları onaylanan vatandaşlar için inşa edilecek hafif çelik köy evlerinin, bazı bölgelerde tek katlı, bazı bölgelerde ise ahırlı ve 2 katlı yapılacağını ifade etti.

Çelik evlerin en büyük avantajının depreme dayanıklı olması olduğunu belirten Afacan, "Çelik evlerin yalıtım bakımından da çok güçlü olduğu için ısı ve ses yalıtımında da büyük avantaja sahip olduğunu, bu yönüyle de hafif çelik köy evlerinin, enerji verimliliğine fayda sağlayacak" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.