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Ekonomi

Bakan Özhaseki'den ''Yerinde Dönüşüm Projesi''ne katılım çağrısı! ''Milletimizle afet bölgesini hızla ayağa kaldıracağız''

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında depremde yıkılan evlerin aynı yerde yeniden yükselmeye başladığını belirterek, 'Milletimizle afet bölgesini hızla ayağa kaldıracağız.' ifadelerini kullandı.

AA17 Kasım 2023 Cuma 12:42 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki'den ''Yerinde Dönüşüm Projesi''ne katılım çağrısı! ''Milletimizle afet bölgesini hızla ayağa kaldıracağız''
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremden etkilenen bölgenin "hızla ayağa kaldırılması için" Bakanlık denetiminde TOKİ güvencesiyle Yerinde Dönüşüm Projesi'nin hayata geçirildiği, kendi yapılarını inşa etmek isteyen afetzedelere hibe ve kredi desteğinin sağlandığı anımsatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de Yerinde Dönüşüm Projesi'nden faydalanan Mehmet Yeşilyurt'un, evinin depremde ağır hasar alması sonrasında projeye nasıl dahil olduğunu ve duygularını anlattığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yapılarını yerinde yapmak isteyen depremzedeleri projeden faydalanmaları adına yapım ve dönüşüm ofislerine davet eden Özhaseki, "Deprem bölgesinde Mehmet kardeşim gibi, Yerinde Dönüşüm kapsamında Bakanlığımızın denetiminde, TOKİ güvencesiyle evlerini yerinde yapmak isteyen kardeşlerimizi ve başvuru yapan kardeşlerimizi inşaata bir an önce başlamaları için il müdürlüklerimiz ile yapım ve dönüşüm ofislerimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Müteahhitlerle anlaşıp evlerini yapan depremzedelerin mağduriyet yaşamaması için "Tip Sözleşme"ler hazırlandığını, müteahhitlere yönelik ödemelerin ise hak ediş bazında yapıldığını belirten Özhaseki, "Ayrıca depremzede kardeşlerimize evleri için Tip Projeler sunuyor ve birçok harçtan muaf tutuyoruz. Kararlıyız, milletimizle afet bölgesini hızla ayağa kaldıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "YERİNDE DÖNÜŞÜM İLE KENDİ MAHALLEMİZDE YAŞAYACAĞIZ"

Bakan Özhaseki'nin paylaştığı videoda, Kahramanmaraşlı depremzede Mehmet Yeşilyurt, 1993'te taşındıkları Mehmet Akif Mahallesi'ndeki evlerini 6 Şubat'taki depremde ağır hasar alması nedeniyle yıktırdıklarını dile getirdi.

Evlerinin olduğu bölgede yaşamaya etmek istedikleri için Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvurduklarını anlatan Yeşilyurt, "Yerinde Dönüşüm Projesi gerçekten çok güzel proje. Yerinde Dönüşüm ile mutlu, huzurlu, kendi mahallemizde, kendi şehrimizde yaşamak istiyoruz. Allah devletimizden razı olsun, bu konuda bizlere ciddi anlamda katkı sundu." ifadelerine yer verdi.

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