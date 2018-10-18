Bakan Pakdemirli'den fındık açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından TMO'nun fındık stoklarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Fındık fiyatlarını üreticinin lehine korumak için TMO'nun elindeki fındık stoklarını yıl sonuna kadar satışa açmayacaklarını duyurduklarını anımsatan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu açıklamadan yola çıkarak, hemen ocak ayında fındık stokları satışa açılacakmış gibi spekülasyonlar yapılmaya başlandı. 2018 yılı biter bitmez TMO'nun fındık stoklarının satışa açılması söz konusu değildir. Üreticimizin elinde fındık olduğu sürece stoklarımızı koruyacağız ve satışa açmayacağız."