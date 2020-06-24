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Ekonomi

Bakan Pekcan: 2019 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 136 milyar TL olarak gerçekleşmiştir

Ticaret Bakanı Pekcan: 2019 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 136 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

24 Haziran 2020 Çarşamba 12:53 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 12:53
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