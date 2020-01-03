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Ekonomi

Bakan Pekcan sevindiren rakamları açıkladı: Dış ticaret büyümeye 4,7 puanlık rekor katkı sağladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Dış ticaret büyümeye 4,7 puanlık rekor katkı sağladı. Bu Türkiye'de 18 yılda görülen dış ticaretin ülke büyümesine en büyük katkısıdır.' dedi

03.01.2020  11:21 - Güncelleme: 03.01.2020  11:48

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamalarından satır başları:

Geçen yıl ithalatımız yüzde 8,99 azalışla 210 milyar 394 milyon dolar oldu.

2019 yılı ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2019'da dış ticaret açığımız yüzde 44,9 düşerek 54 milyar 323 milyar dolardan 29 milyar 926 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret büyümeye 4,7 puanlık rekor katkı sağladı. Bu Türkiye'de 18 yılda görülen dış ticaretin ülke büyümesine en büyük katkısıdır.

2019'da 3,2 milyar lira destek verdik. Bu Cumhuriyet tarihinin büyük ihracat destek rakamı. 2020'de bunu 3,8 milyar liraya çıkaracağız

Kasım Süleymani'ye yönelik saldırı sonrası bölgeden görüntüler

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