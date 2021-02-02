Bakan Pekcan duyurdu: Tüm zamanların en yüksek ocak ihracatı

02 Şubat 2021 Salı 11:28 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 11:33

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Ocakta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artışla 15 milyar 48 milyon dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek ocak ihracatı."

Pekcan: "Ocak ayında ithalatımız, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 5,6 azalışla 18 milyar 123 milyon dolar oldu."

Bakan Pekcan: "Ocak ayı dış ticaret açığı 3 milyar 75 milyon dolar oldu. Bu, geçen sene ocak ayına göre yüzde 32’lik bir azalışa karşılık geldi."

Pekcan: "İhracatın ithalatı karşılama oranı ocakta geçen yılın aynı ayına göre 6,5 puan artışla yüzde 83, altın hariç ise yüzde 87 oldu."