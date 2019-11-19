Son dakika... Bakan Selçuk'tan 'personel ve işçi alımı' müjdesi Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, '2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak. 1000 işçi alımı için ilgili ilan önümüzdeki hafta İŞKUR tarafından yapılacak.' dedi.