Bakan Selçuk: Asgari ücret üretimde verimliliği artıracak seviyeye getirilecek

Bakan Selçuk'un konuşmasından bazı satırbaşları:

Asgari ücret çalışma hayatında, ücret politikalarında en alt sınırı ortaya koymakta. Buradaki tüm çabamız tüm sosyal tarafın görüşlerini göz önünde bulundurarak işçi ve işverenlerimizle birlikte sürdürülebilir kalkınmayı tesis edecek şekilde bu alt sınırı daha ideal bir noktaya getirebilmek.

Daha güçlü bir ekonomik görünüme kavuşacağız.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dile getirdiği gibi 2019’da en önemli önceliklerimizden biri istihdamı artırmak olacak. Asgari ücretin ekonomi konjonktürle uygun bir şekilde tespit edilmesi olacak. Üretimde verimliliğin artırılması da kuşkusuz bu sosyal diyaloğun güçlendirilmesine bağlı.

Sosyal bir hukuk devleti olmanın gereği olarak asgari ücret her yıl yeniden belirlenmektedir. Asgari ücret tespit komisyonumuz çok önemli bir mekanizma.

16 yıllık hükümetlerimiz döneminde işçi ve işverenlerimizin haklarını gözeterek her zaman çözüme kavuşturan taraf olduk. Bu anlamda işçilerimiz de işverenlerimiz de müsterih olsunlar. Komisyon toplantılarıyla haklarını koruyarak, ülkemizin kalınmasına katkıda bulunacak bir sonuca ulaşacağımıza inanıyorum.

Asgari ücret çalışanlara belirli bir ücret düzeyinde ödeme yapmamızı sağlayan bir uygulamamız. 2018 için uygulanan bekar ve çocuksuz birisi için 1603.12 TL’dir. Vergi dilimi nedeniyle meydana gelen düşüşü kanunla önledik. AGİ’yi ilave yaparak bu durumu düzelttik. AK Parti’nin iktidara gelmeden önce belirlenen son asgari ücret 2002 Temmuz ayına aitti. 184 lira düzeyinde olan asgari ücret, 1603,12 liraya yükselttik. Yüzde 770, reel olarak ise yüzde 102 arttığını görmekteyiz.

Komisyonumuzun bu ay tespit edeceği asgari ücret, istihdama, yatırımlara, yani bir bütün olarak tüm ülke ekonomisine yön verecek.

Asgari ücretin çalışma barışına olumlu katkıda bulunacak, işçilerimizin ve işverenlerimizin taleplerine uygun seviyede tespit edilmesini temenni ediyorum.

Bu çalışmalar sonunda bir araya geleceğimiz son toplantımızda tüm kesimlerin memnun olduğu bir rakamı açıklayacağımızı da umuyorum. 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek asgari ücret tespit çalışmaları için başarılar diliyorum.