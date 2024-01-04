Bakan Şimşek: 2024'e baktığımız zaman büyüme güçlü seyredecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da MÜSİAD'ın yıllık değerlendirme toplantısında konuştu.

Bakan Mehmet Şimşek, konuşmasında para politikası ve enflasyon mesajı verdi.

Bakan Şimşek, "2024'te daha sıkı para politikasından daha gevşek bir para politikasına doğru evrileceğiz. 2023'te Türkiye'de ekonomik büyüme güçlü seyretti. AB'deki kademeli toparlanma ihracat beklentilerine olumlu yansıyacaktır" dedi.

Bakan Şimşek ayrıca konuşmasının devamında enflasyondaki düşüşün ise devam edeceğini söyledi.