İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2024 Perşembe / 23 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,7907
  • EURO
    32,6927
  • ALTIN
    1960.54
  • BIST100
    7477.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Şimşek: 2024'e baktığımız zaman büyüme güçlü seyredecek
Ekonomi

Bakan Şimşek: 2024'e baktığımız zaman büyüme güçlü seyredecek

MÜSİAD'ın yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Bakan Şimşek, '2024'e baktığımız zaman büyüme güçlü seyredecek, enflasyonda düşüş devam edecek' dedi.

4 Ocak 2024 Perşembe 11:26 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: 2024'e baktığımız zaman büyüme güçlü seyredecek
ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da MÜSİAD'ın yıllık değerlendirme toplantısında konuştu.

Bakan Mehmet Şimşek, konuşmasında para politikası ve enflasyon mesajı verdi.

Bakan Şimşek, "2024'te daha sıkı para politikasından daha gevşek bir para politikasına doğru evrileceğiz. 2023'te Türkiye'de ekonomik büyüme güçlü seyretti. AB'deki kademeli toparlanma ihracat beklentilerine olumlu yansıyacaktır" dedi.

Bakan Şimşek ayrıca konuşmasının devamında enflasyondaki düşüşün ise devam edeceğini söyledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.