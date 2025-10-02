İSTANBUL 22°C / 17°C
  Bakan Şimşek: 8 ayda ihracatımız 269,7 milyar dolara ulaştı
Ekonomi

Bakan Şimşek: 8 ayda ihracatımız 269,7 milyar dolara ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ithalattaki artışa rağmen mal ve hizmet ihracatındaki olumlu performans sayesinde cari dengenin sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam ettiğini bildirerek, 'Önümüzdeki dönemde ana ticaret ortaklarımızda büyümenin hızlanması, yurt içi ve dışında finansmana daha kolay ve uygun koşullarla erişilmesi ile avro-dolar paritesinin katkısı, ihracatımızı destekleyecektir.' ifadesini kullandı.

AA2 Ekim 2025 Perşembe 12:31 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: 8 ayda ihracatımız 269,7 milyar dolara ulaştı
Şimşek, NSosyal hesabından eylül ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Küresel ticaretteki belirsizliklere ve olumsuz koşullara rağmen ocak-eylül döneminde yıllık yüzde 4,1 artan ihracatın, yıllıklandırılmış olarak 269,7 milyar dolara ulaştığına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde ana ticaret ortaklarımızda büyümenin hızlanması, yurt içi ve dışında finansmana daha kolay ve uygun koşullarla erişilmesi ile avro-dolar paritesinin katkısı, ihracatımızı destekleyecektir. İthalattaki artışa rağmen mal ve hizmet ihracatındaki olumlu performans sayesinde cari denge, sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam ediyor."

Şimşek, katma değerli üretim ve rekabet gücünü artıran politikalarla üreticileri ve ihracatçıları desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

