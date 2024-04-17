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Ekonomi

Bakan Şimşek: Düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Cari açıktaki düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor. Dezenflasyon için uyguladığımız politikaların etkisi ile bu düşüşün önümüzdeki aylarda kademeli olarak devam etmesini bekliyoruz.' dedi.

AA17 Nisan 2024 Çarşamba 14:33 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: Düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor
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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan şubat ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

"Cari açık şubatta beklentilerin altında gerçekleşti ve geçen yıla göre 5,8 milyar dolar düştü." değerlendirmesinde bulunan Şimşek, cari açıkta Mayıs 2023 zirvesine göre yıllık 28,3 milyar dolar iyileşme gerçekleştiğine dikkati çekti.

- "DÜŞÜŞ KADEMELİ DEVAM EDECEK"

Şimşek, cari açıktaki düşüşün Orta Vadeli Program'ın çalıştığını gösterdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dezenflasyon için uyguladığımız politikaların etkisiyle bu düşüşün önümüzdeki aylarda kademeli olarak devam etmesini bekliyoruz. Bu eğilim, yıl sonunda cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,5'in altında gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Cari açıktaki azalma döviz rezervi birikimine destek olurken, makro finansal istikrar kanalıyla da dezenflasyona destek olacak."

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