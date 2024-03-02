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Ekonomi

Bakan Şimşek: Ekonomide dengelenme devam ediyor

Bakan Şimşek: Ocak ve Şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşme toplam 13,2 milyar dolara ulaştı. Ekonomide dengelenme devam ediyor. İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz.

AA2 Mart 2024 Cumartesi 15:59 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: Ekonomide dengelenme devam ediyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşmenin toplam 13,2 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Ekonomide dengelenme devam ediyor. İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şubat ayına ilişkin dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"Program çalışıyor. Ocak ve şubatta dış ticaret açığında yıllık iyileşme toplam 13,2 milyar dolara ulaştı. Ekonomide dengelenme devam ediyor. İlk çeyrekte net ihracattan büyümeye pozitif katkı bekliyoruz."

  • ticaret açığı
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