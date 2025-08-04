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Ekonomi

44 ayın en düşük seviyesinde... Bakan Şimşek'ten dikkat çeken enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, 'Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde. Aylık enflasyon temmuzda geçici ve dönemsel etkilerle yüzde 2,06 gerçekleşirken yıllık enflasyon son 12 ayda 28,3 puan düşüşle yüzde 33,5'e geriledi.' dedi.

AA4 Ağustos 2025 Pazartesi 10:39 - Güncelleme:
44 ayın en düşük seviyesinde... Bakan Şimşek'ten dikkat çeken enflasyon mesajı
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ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuzda yıllık enflasyonun 44 ayın en düşük seviyesinde olduğunu bildirerek, "Dezenflasyon süreci hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektedir. Yıl sonunda enflasyonun TCMB'nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yıllık enflasyondaki düşüşe işaret eden Şimşek, "Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde." ifadesine yer verdi.

Şimşek, aylık enflasyonun temmuzda geçici ve dönemsel etkilerle yüzde 2,06 olduğunu, yıllık enflasyonun da son 12 ayda 28,3 puan düşüşle yüzde 33,5'e gerilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yıllık gıda enflasyonu yüzde 28, temel mal enflasyonu yüzde 20,7 oldu. Hizmet enflasyonu üç yılı aşkın sürenin ardından ilk kez yüzde 50'nin altına indi. Dezenflasyon süreci hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektedir. Yıl sonunda enflasyonun TCMB'nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Enflasyondaki düşüş, öngörülebilirliği artırarak yurt içi finansal koşulların ve yatırım ortamının daha da iyileşmesine katkı sağlayacaktır. Temel önceliğimiz olan kalıcı fiyat istikrarını sağlamak için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

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