Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri hedefimize yakınsamaya devam ediyor

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını değerlendirdi.
Beklentilerdeki iyileşmeye dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:
"Piyasanın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 37,8'e geriledi. Beklentilerdeki iyileşme 4 aydır devam ederek 7,5 puana ulaştı. Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedefimize yakınsamaya devam ediyor."
Piyasanın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 37,8'e geriledi.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) February 16, 2024
Beklentilerdeki iyileşme 4 aydır devam ederek 7,5 puana ulaştı.
Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedefimize yakınsamaya devam ediyor. pic.twitter.com/dXTAUnpqlx