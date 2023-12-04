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Ekonomi

Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş cesaret vericidir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret vericidir. Enflasyonla mücadele süreç işi; programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız.' dedi.

4 Aralık 2023 Pazartesi 12:04 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş cesaret vericidir
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Bakan Şimşek Kasım ayı enflasyon rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Enflasyonla mücadelede kararlı oldukları söyleyen Bakan Şimşek, "Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret vericidir. C endeksindeki aylık artışlar önemli ölçüde zayıfladı: Eylül yüzde 5,28 Ekim yüzde 3,72 Kasım yüzde 1,96. Bu, enflasyonda ciddi momentum kaybına işaret ediyor." dedi.

Ayrıca düşüşün hedeflerle uyumlu olduğunu söyleyen Şimşek, "Yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon hedeflerimizle uyumlu. Enflasyonla mücadele süreç işi; programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız." ifadelerini kullandı.

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