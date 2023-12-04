Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş cesaret vericidir

Bakan Şimşek Kasım ayı enflasyon rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Enflasyonla mücadelede kararlı oldukları söyleyen Bakan Şimşek, "Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret vericidir. C endeksindeki aylık artışlar önemli ölçüde zayıfladı: Eylül yüzde 5,28 Ekim yüzde 3,72 Kasım yüzde 1,96. Bu, enflasyonda ciddi momentum kaybına işaret ediyor." dedi.

Ayrıca düşüşün hedeflerle uyumlu olduğunu söyleyen Şimşek, "Yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon hedeflerimizle uyumlu. Enflasyonla mücadele süreç işi; programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız." ifadelerini kullandı.