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Ekonomi

Bakan Þimþek Financial Times'a konuþtu: Doðru yoldayýz, güven geri geldi

Hazine ve Maliye Bakaný Mehmet Þimþek Ýngiliz Financial Times gazetesine konuþtu. Ekonomiye dair olumlu mesajlar veren Bakan Þimþek, uyguladýklarý ekonomi politikalarýna iliþkin, 'Doðru yoldayýz. Güvenin geri döndüðüne dair güçlü kanýtlar var' dedi.

27 Eylül 2023 Çarþamba 11:09 - Güncelleme:
Bakan Þimþek Financial Times'a konuþtu: Doðru yoldayýz, güven geri geldi
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Hazine ve Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Türkiye'nin ekonomik göstergelerine dair Ýngiltere'nin en önemli gazetelerinden Financial Times'a konuþtu.

Bakan Þimþek, son dönemdeki faiz artýþlarýnýn arkasýnda Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn "destek ve baðlýlýðýnýn" olduðunu ifade etti.

Þimþek, "Doðru yoldayýz. Güvenin geri döndüðüne dair güçlü kanýtlar var. Fakat sabýrlý olmalýyýz, zorlu olmaya devam ediyor. Halihazýrda belirgin önlemler aldýk." dedi.

Bakan Þimþek, izledikleri yol haritasýnýn enflasyonu dindirmeye, ülkenin tükenen döviz rezervlerini yeniden inþa etmeye ve büyüyen cari açýðý azaltmaya odaklanacaðýný ifade etti.

Bakan Þimþek ayrýca para politikasýný sýkýlaþtýrmaya yönelik diðer adýmlar nedeniyle finansal koþullarýn halihazýrda tek baþýna Merkez Bankasý politika faizinin yol açtýðýndan daha sýký olduðunu söyledi. Þimþek, "Enflasyon beklentilerini sýfýrlamak için güvene ihtiyacýnýz var ve anahtar da bu." dedi.

FT haberinde, yeni ekonomik programýn meyvelerini vermeye baþladýðýna dair iþaretlerin olduðuna vurgu yaptý.

Bakan Þimþek, Türk þirketlerin, uluslararasý tahvil piyasalarýna yeniden eriþim kazandýðýna dair soruya, "Ýlerleme kaydettikçe þirketlerin ve bankalarýn uluslararasý sermaye piyasalarýndan yararlanma yetenekleri de geliþecek. Bu çok önemli. Oraya vardýðýmýzda iþimiz daha kolay olacak." cevabýný verdi.

Bakan Þimþek, Türkiye ve Birleþik Arap Emirlikleri, temmuz ayýnda 50 milyar dolarlýk yatýrým ve finansman anlaþmasý imzalamasýna iliþkin de konuþtu.

Bakan Þimþek, Batýlý ülkeler ve Körfez komþularýyla daha yapýcý iliþkiler kurmanýn ekonominin canlanmasýna yardýmcý olacaðýný söyledi.

Avrupa Birliði ile kaydedilen ilerlemeyi de memnuniyetle karþýlayacaðýný anlatan Þimþek, "Türkiye jeopolitik durgunluktan çýkma sürecinde." dedi.

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