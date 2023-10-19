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Ekonomi

Bakan Şimşek, Fransa'da MEDEF'in üyeleriyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fransa'nın başkenti Paris'te, ülkenin önde gelen iş insanlarını bünyesinde toplayan Fransız İş Adamı ve Sanayiciler Derneğinin (MEDEF) üyeleriyle buluştu.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 13:25 - Güncelleme:
Bakan Şimşek, Fransa'da MEDEF'in üyeleriyle bir araya geldi
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Şimşek, günübirlik temasları çerçevesinde Paris'te yatırımcılarla yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirdi. Bu kapsamda, ülkenin en büyük iş insanlarının üyesi olduğu MEDEF ile toplantı yapan Şimşek, iş insanları ve yatırımcılara Türkiye'nin ekonomi politikalarına ilişkin sunum yaptı.

Bakan Şimşek, fon tutarı 4 trilyon doları bulan Avrupa'nın önde gelen 7 fon yöneticisiyle de bir araya gelecek.

- FRANSIZ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞECEK

Şimşek, temasları kapsamında, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire'yle de toplantıda görüşecek.

Bakan Şimşek, ayrıca, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol'la da görüşme gerçekleştirecek.

Franco-German Forum'un akşam yemeğinde Fransız ve Alman yatırımcılarla buluşacak olan Şimşek, uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları ve Orta Vadeli Program'daki hedefler ve reform hazırlıklarını anlatacak, katılımcıları ülkedeki fırsatları değerlendirmeye davet edecek.

Şimşek, temaslarının ardından gece yarısı yurda dönecek.

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