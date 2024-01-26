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Ekonomi

Bakan Şimşek: İhracatın ana belirleyicisi yurt dışı taleptir, kurun önemli etkisi yoktur

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatın ana belirleyicisinin yurt dışı talep olduğunu belirterek, 'Kurun önemli bir etkisi yoktur.' ifadesini kullandı.

AA26 Ocak 2024 Cuma 15:14 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: İhracatın ana belirleyicisi yurt dışı taleptir, kurun önemli etkisi yoktur
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Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ihracat ile döviz kuru arasındaki ilişkiyi değerlendirdi.

İhracatın ana belirleyicisinin yurt dışı talep olduğuna dikkati çeken Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"Kurun önemli bir etkisi yoktur. 2003-2013 döneminde nominal sepet kur yıllık ortalama yüzde 3,3; reel ihracatımız yüzde 7,1 artmıştır. 2018-2023 döneminde ise kur yüzde 36,4 artarken, ihracatımız sadece yüzde 5 artmıştır. Dünya ticaretinden daha çok pay almak ve kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek ancak verimlilik artışı, inovasyon, yüksek katma değer ve markalaşma ile mümkündür. İhracatçımızı çok güçlü bir şekilde destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz."

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