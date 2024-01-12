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Ekonomi

Bakan Şimşek: İyileşme kasım ayında da devam etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşme kasım ayında da devam etti. Mayısa göre 10,7 milyar dolar düşüşle 49,6 milyar dolara gerileyen yıllık cari açık altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesindedir.' dedi.

12 Ocak 2024 Cuma 17:07 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: İyileşme kasım ayında da devam etti
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari işlemler dengesi hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Şimşek paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşme kasım ayında da devam etti.

Mayısa göre 10,7 milyar dolar düşüşle 49,6 milyar dolara gerileyen yıllık cari açık altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesindedir.

2023'te dış ticaret açığının Orta Vadeli Program tahminin 6 milyar dolar altında gerçekleşmesine rağmen, yılsonu cari açığın OVP'nin üzerinde olacağını değerlendiriyoruz. Bu gelişmede jeopolitik gerginliklerden dolayı zayıflayan hizmet gelirleri etkilidir.

Ekonomide dengelenmeye yönelik attığımız adımlar, altın ithalatındaki normalleşme ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması sonucunda cari dengedeki iyileşme devam edecektir.

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