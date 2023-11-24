İSTANBUL 17°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2023 Cuma / 12 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8866
  • EURO
    31,5547
  • ALTIN
    1853.1
  • BIST100
    7983.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Şimşek: Seçim sonrası TL varlıklara talep ciddi şekilde artacak
Ekonomi

Bakan Şimşek: Seçim sonrası TL varlıklara talep ciddi şekilde artacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 'Yerel seçimler sonrasında Türkiye'nin varlıklarına talep çok ciddi bir şekilde artacak. Yani Türkiye'ye fon akışı ciddi bir şekilde artacak.' dedi.

24 Kasım 2023 Cuma 15:45 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: Seçim sonrası TL varlıklara talep ciddi şekilde artacak
ABONE OL

Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

* BAE'nin Türkiye'den satın alacağı 8,5 milyar dolarlık deprem tahvilinin uzun vadeli olacak, bu yıl adım atılacak.

* Yerel seçimler sonrasında Türkiye'nin varlıklarına talep çok ciddi bir şekilde artacak. Yani Türkiye'ye fon akışı ciddi bir şekilde artacak.

* KKM'ye vergi istisnasını seneye değerlendireceğiz. Bankalara vergi açısından enflasyon muhasebesi uygulanmayacak.

* Finansal sıkıntıda olan şirketlere tanınan borç yapılandırması 2 yıl daha uzatılıyor.

* Depremin finansmanını biz kısmen dışarıdan özel tertip tahvil ihracı ile düşünüyoruz. Vade olarak muhtemelen 10 yıl civarında olur.

* Kalıcı refah için biz fiyat istikrarını önceliklendirdik. (Kur oynaklığı) Şu anda gelişmekte olan ülkelerin oynaklığının en düşük bandına yakınız.

  • hazine
  • maliye bakanı
  • tl varlıklar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.