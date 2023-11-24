Bakan Şimşek: Seçim sonrası TL varlıklara talep ciddi şekilde artacak

Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

* BAE'nin Türkiye'den satın alacağı 8,5 milyar dolarlık deprem tahvilinin uzun vadeli olacak, bu yıl adım atılacak.

* Yerel seçimler sonrasında Türkiye'nin varlıklarına talep çok ciddi bir şekilde artacak. Yani Türkiye'ye fon akışı ciddi bir şekilde artacak.

* KKM'ye vergi istisnasını seneye değerlendireceğiz. Bankalara vergi açısından enflasyon muhasebesi uygulanmayacak.

* Finansal sıkıntıda olan şirketlere tanınan borç yapılandırması 2 yıl daha uzatılıyor.

* Depremin finansmanını biz kısmen dışarıdan özel tertip tahvil ihracı ile düşünüyoruz. Vade olarak muhtemelen 10 yıl civarında olur.

* Kalıcı refah için biz fiyat istikrarını önceliklendirdik. (Kur oynaklığı) Şu anda gelişmekte olan ülkelerin oynaklığının en düşük bandına yakınız.