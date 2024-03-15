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Ekonomi

Bakan Şimşek: Spekülatif söylemler hedeflerimize ulaşmamızı engelleyemeyecek

Bakan Şimşek: Ülke tarihimizdeki en yüksek tutarlı avro ihracımızı dün başarıyla tamamladık. Yerel seçim sürecinde kısa vadeli beklentiler ile oluşturulan spekülatif söylemler ve pozisyonlar programımızın hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyecek.

DHA15 Mart 2024 Cuma 12:43 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: Spekülatif söylemler hedeflerimize ulaşmamızı engelleyemeyecek
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Bakan Şimşek: Ülke tarihimizdeki en yüksek tutarlı avro ihracımızı dün başarıyla tamamladık. Yerel seçim sürecinde kısa vadeli beklentiler ile oluşturulan spekülatif söylemler ve pozisyonlar programımızın hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyecek.

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