Bakan Şimşek: Spekülatif söylemler hedeflerimize ulaşmamızı engelleyemeyecek

Bakan Şimşek: Ülke tarihimizdeki en yüksek tutarlı avro ihracımızı dün başarıyla tamamladık. Yerel seçim sürecinde kısa vadeli beklentiler ile oluşturulan spekülatif söylemler ve pozisyonlar programımızın hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyecek.