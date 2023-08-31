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Ekonomi

Bakan Şimşek: Zorlu koşullara rağmen 2023'te reel büyümenin yüzde 4'ün üzerinde olması bekleniyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu koşullara rağmen bu yıl reel büyümenin yüzde 4'ün üzerinde olmasını beklediklerini bildirdi.

AA31 Ağustos 2023 Perşembe 12:41 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: Zorlu koşullara rağmen 2023'te reel büyümenin yüzde 4'ün üzerinde olması bekleniyor
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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu yılın ikinci çeyreğindeki yüzde 3,8'lik büyüme rakamını değerlendirdi.

Zayıf küresel büyüme, daralan küresel ticaret, sıkı finansal koşullar ve deprem gibi tüm zorluklara rağmen güçlü büyümenin devam ettiğini vurgulayan Şimşek, "Son 12 ayda yarım milyonun üzerinde istihdam sağladık. Bununla birlikte net ihracat büyümeyi 6,3 puan aşağı çekti. Bu durum, ekonomide yeniden dengelenme ihtiyacı için para politikasında normalleşmenin ve mali disiplinin zaruri olduğunu ortaya koyuyor. Zorlu koşullara rağmen 2023 yılında reel büyümenin yüzde 4'ün üzerinde olması bekleniyor. Yani küresel büyüme oranının yaklaşık 1,4 katı düzeyinde." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, kısa vadede önceliklerinin makro-finansal istikrar ve daha dengeli büyüme olduğunu kaydetti.

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