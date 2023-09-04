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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu: Sabretmemize değecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize değecek. Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız.' dedi.

AA4 Eylül 2023 Pazartesi 10:37 - Güncelleme:
Bakan Şimşek'ten enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu: Sabretmemize değecek
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacaklarını söyledi.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını bildiklerinin altını çizen Şimşek, "Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize değecek. Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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