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  • Bakan Şimşek'ten enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı: Tek haneye düşürmek temel hedefimiz
Ekonomi

Bakan Şimşek'ten enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı: Tek haneye düşürmek temel hedefimiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Enflasyonu tek haneye düşürmeyi programımızın temel hedefi olarak belirledik. Çünkü fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı mümkün değildir.' dedi.

8 Mayıs 2024 Çarşamba 15:11 - Güncelleme:
Bakan Şimşek'ten enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı: Tek haneye düşürmek temel hedefimiz
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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabına yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Enflasyonu tek haneye düşürmeyi programımızın temel hedefi olarak belirledik.

Çünkü fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı mümkün değildir.

Bunun yanı sıra vergide adaleti güçlendirmek için önemli düzenlemeler yaptık; örneğin

*Asgari ücreti vergi dışı bıraktık,

*Gelir vergisi tarifesinde en alt dilimdeki vergi oranını düşürdük, en üst dilimdeki vergi oranını yükselttik,

*Kurumlar vergisi oranını artırdık, banka ve finans kurumları için daha yüksek oran belirledik.

Vatandaşlarımızın alım gücünü artırmak için her alanda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.

Programımız şeffaf, öngörülebilir ve kural bazlı politikalara dayalı olup ülkemizin kendi programıdır ve başarı ile uygulanmaktadır."

  • Enflasyon hedefi
  • Fiyat istikrarı
  • Gelir dağılımı

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