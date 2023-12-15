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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten İspanya'da önemli temaslar: Türkiye'nin sunduğu fırsatlara büyük bir ilgiyle yaklaşıyorlar

İspanya'da temaslarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından BBVA'nın ev sahipliğinde, küresel ölçekte etkili İspanya merkezli 2 trilyon dolar büyüklüğündeki şirketlerin ve finans sektörünün yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti. Haberleşme, finans, enerji, sağlık, turizm, otomotiv ve tekstil sektörlerinden yatırımcılar, Türkiye'nin büyüme potansiyeline ve sunduğu fırsatlara büyük bir ilgiyle yaklaşıyorlar.' dedi.

AA15 Aralık 2023 Cuma 10:55 - Güncelleme:
Bakan Şimşek'ten İspanya'da önemli temaslar: Türkiye'nin sunduğu fırsatlara büyük bir ilgiyle yaklaşıyorlar
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İspanya'daki yatırım turuna ilişkin, "Küresel ölçekte etkili İspanya merkezli 2 trilyon dolar büyüklüğündeki şirketlerin ve finans sektörünün yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti." ifadesini kullandı.

Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası yatırımcı toplantılarının İspanya'da devam ettiğini aktardı.

Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından BBVA'nın ev sahipliğinde yaptıkları görüşmelere ilişkin Şimşek, şunları kaydetti:

"Küresel ölçekte etkili İspanya merkezli 2 trilyon dolar büyüklüğündeki şirketlerin ve finans sektörünün yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti. Haberleşme, finans, enerji, sağlık, turizm, otomotiv ve tekstil sektörlerinden yatırımcılar, Türkiye'nin büyüme potansiyeline ve sunduğu fırsatlara büyük bir ilgiyle yaklaşıyorlar. Hem birebir görüşmelerimizde hem de geniş yatırımcı toplantılarımızda programımız ve sonuçları büyük bir merakla takip edildi. Orta Vadeli Programımız, ülkemize yönelik yatırım iştahının canlanmasına ve uluslararası yatırımların artmasına önemli katkılarda bulunacak."

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